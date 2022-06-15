Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» подписало контракт с бывшим игроком «Рейнджерс» и «Бостона»

Минское «Динамо» подписало контракт с бывшим игроком «Рейнджерс» и «Бостона»
Комментарии

Канадский нападающий Райан Спунер вернулся в минское «Динамо», сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Отмечается, что соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Минувший сезон Спунер провёл в екатеринбургском «Автомобилисте». Канадский нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передачи, суммарно набрав 34 очка при показателе полезности «+3» и 24 минутах штрафа.

Напомним, Спунер выступал за «зубров» в сезоне-2019/2020 и сезоне-2020/2021, в общей сложности набрав 76 (16+60) очков в 79 матчах. Кроме того, форвард играл в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». В 329 встречах он набрал 169 (48+121) очков.

Новость по теме
Минское «Динамо» подписало контракт с Козуном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022