Минское «Динамо» подписало контракт с бывшим игроком «Рейнджерс» и «Бостона»

Канадский нападающий Райан Спунер вернулся в минское «Динамо», сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Отмечается, что соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон.
Минувший сезон Спунер провёл в екатеринбургском «Автомобилисте». Канадский нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передачи, суммарно набрав 34 очка при показателе полезности «+3» и 24 минутах штрафа.
Напомним, Спунер выступал за «зубров» в сезоне-2019/2020 и сезоне-2020/2021, в общей сложности набрав 76 (16+60) очков в 79 матчах. Кроме того, форвард играл в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». В 329 встречах он набрал 169 (48+121) очков.
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