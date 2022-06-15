Скаут НХЛ: есть ли в нашей лиге более недооценённый вратарь, чем Андрей Василевский?

Известнейший заокеанский журналист и обозреватель The Athletic Эрик Духачек анонимно расспросил скаута НХЛ о фаворите серии финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

«Есть ли в НХЛ более недооценённый вратарь, чем Андрей Василевский? Третий сезон подряд он великолепно играет в плей-офф… но он никогда не становился кандидатом на «Харт Трофи» (приз, вручаемый самому ценному игроку сезона. — Прим. «Чемпионата»), как Шестёркин в этом году, и не так уж много людей считают его фаворитом на «Конн Смайт» (приз, вручаемый MVP плей-офф. — Прим. «Чемпионата») в этом году. Василевский позволяет хоккеистам «Тампы» играть намного рискованнее и ошибаться, так как они знают, что он будет совершать сейв за сейвом и скроет любые допущенные ошибки. Очень редко вратарская игра становится причиной того, что «Тампа» проигрывает в матче, но снова и снова именно вратарская игра является причиной того, что «Тампа» побеждает.



У каждого соперника «Тампы» был явный первый номер. Василевский победил Джека Кэмпбелла в первом раунде, он переиграл Сергея Бобровского во втором и Игоря Шестёркина — в третьем. И он почти наверняка переиграет любого из вратарей «Колорадо». «Колорадо» же, напротив, играл против запасного вратаря «Нэшвилла» в первом раунде, во втором раунде у «Сент-Луиса» были проблемы с вратарями, а в третьем раунде у «Эдмонтона» внезапно ужасно сыграл Майк Смит.



Я гарантирую вам, что «Эвеланш» не забьют в финале столько лёгких голов, как в первых трёх раундах. Для меня ключ к успеху «Колорадо» в том, что они не потеряются, когда Василевский в финале будет отражать броски, которые могли превратиться в гол в первых трёх раундах плей-офф этого года», — приводит слова скаута The Athletic.