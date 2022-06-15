Американский журналист считает, что «Рейнджерс» расстанутся с вратарём Георгиевым

Американский журналист The Athletic Артур Стэйпл рассказал о вратарской ситуации в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Георгиев почти наверняка будет обменян или станет свободным агентом после того, как «Рейнджерс» откажутся переподписывать его, повышая нынешнюю зарплату в $ 2,65 млн, в результате чего Друри будет нуждаться в дублёре Игоря Шестёркина.



Игорь заявил, что хочет больше играть в следующем сезоне. Если оставить в стороне его шутки о том, как он удивился, увидев, сколько матчей сыграл в сезоне-2021/2022, «Рейнджерс» действительно нуждаются в бэкапе, который может провести от 25 до 30 матчей — а возможно, и больше, учитывая ежегодные проблемы Шестёркина с пахом. Выбор на рынке свободных агентов будет небольшим.



Это Томас Грайсс, средний годовой доход которого — $ 3,6 млн, а процент отражённых бросков за «Детройт» в возрасте 36 лет составляет 89,1. Есть Брэйден Холтби, обладатель Кубка Стэнли в 2018 году, который пропустил последние два месяца сезона «Далласа» из-за травмы. Да и в системе «Рейнджерс» нет никого, кто был бы готов взять на себя роль дублёра в НХЛ.



Вратарь может показаться менее приоритетной позицией, чем другие, учитывая невероятный год Шестёркина, но его поиск должен быть первым в списке приоритетов Друри. Пара имён, которые могут быть интригующими, несмотря на их относительный недостаток опыта: Эрик Комри, 26-летний игрок, который скакал в воротах как профессионал, но показал лишь 92% сейвов в 19 матчах за «Виннипег» в этом сезоне, а теперь является свободным агентом, и Чарли Линдгрен, старший брат Райана, неограниченно свободный агент. В НХЛ он обладатель нескольких чашек… чашек кофе. Но ни разу не появлялся на регулярной основе в качестве бэкапа», — приводит слова Стэйпла The Athletic.