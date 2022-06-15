Зарипов: Радулов после неудачного сезона соберёт всё горячее говно в кулак и выплеснет

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал переход Александра Радулова в казанский клуб.
«Что может улучшиться в игре «Ак Барса»? Да всё! Сашу мы прекрасно знаем. Пусть у него и не сложился сезон, но мы знаем, что он может. Может быть, он после этого неудачного сезона соберёт всё своё горячее говно в кулак и выплеснет это всё ради победы. Я лично в нём уверен на 110%. Сам по себе знаю: когда уходил из «Ак Барса» после неудачного сезона в Магнитогорск, точно так же старался всё говно вытащить из себя — и это получилось», — приводит слова Зарипова «Матч ТВ».
Напомним, 31 мая стало известно о переходе Радулова в казанский клуб. Он подписал с «Ак Барсом» двухлетний контракт.
В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.
В КХЛ Радулов ранее выступал за «Салават Юлаев» (2008-2012) и ЦСКА (2012-2016).
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