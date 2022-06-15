Журналист The Athletic считает «Колорадо» фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли

Журналист The Athletic Дом Лущишин выбрал фаворита финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

По мнению обозревателя, шансы выиграть главный трофей НХЛ выше у «лавин», у «Колорадо» они 61%. «Тампе» журналист дал лишь 39%.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июня в Денвере (США) на «Болл-Арене» состоится первый финальный матч Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск. В ходе плей-офф «Колорадо» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (4-0), «Сент-Луис Блюз» (4-2) и «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). «Тампа» выиграла у «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), «Флориды Пантерз» (4-0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3).



Отметим, что для «Лайтнинг» это третий финал подряд. В двух предыдущих команда одержала две победы, обыграв «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».