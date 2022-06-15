«Деньги не имеют значения». Зарипов рассказал о своём будущем

Нападающий Данис Зарипов поделился информацией о своём будущем.



«Пока нахожусь в режиме ожидания, есть варианты. Очень хочется продолжать карьеру ещё как минимум год. В прошлом сезоне отыграл очень мало и не насытился. Главный аргумент — вылет в первом раунде, который не сочетается с завершением карьеры. Приоритет — только «Ак Барс». С Олегом Валерьевичем Знарком разговаривали, есть общее понимание. Будет неправильно, если я сейчас буду что-то рассказывать. Как только будут хорошие новости, я открыто поделюсь ими со всеми.



Хочется поиграть как минимум годик. Надеюсь, определюсь в ближайшие пару недель. Многое зависит не от меня. Я тренируюсь, держу себя в форме. Правда, пока безо льда. А там как пойдёт. Деньги для меня сейчас не имеют значения. Главное — победы», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

Новость по теме Зарипов: Радулов после неудачного сезона соберёт всё горячее говно в кулак и выплеснет