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«Деньги не имеют значения». Зарипов рассказал о своём будущем

«Деньги не имеют значения». Зарипов рассказал о своём будущем
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Нападающий Данис Зарипов поделился информацией о своём будущем.

«Пока нахожусь в режиме ожидания, есть варианты. Очень хочется продолжать карьеру ещё как минимум год. В прошлом сезоне отыграл очень мало и не насытился. Главный аргумент — вылет в первом раунде, который не сочетается с завершением карьеры. Приоритет — только «Ак Барс». С Олегом Валерьевичем Знарком разговаривали, есть общее понимание. Будет неправильно, если я сейчас буду что-то рассказывать. Как только будут хорошие новости, я открыто поделюсь ими со всеми.

Хочется поиграть как минимум годик. Надеюсь, определюсь в ближайшие пару недель. Многое зависит не от меня. Я тренируюсь, держу себя в форме. Правда, пока безо льда. А там как пойдёт. Деньги для меня сейчас не имеют значения. Главное — победы», — приводит слова Зарипова «РИА Новости Спорт».

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