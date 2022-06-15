Второй снайпер «Тампы» Брейден Пойнт должен сыграть в первом матче финала с «Колорадо»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил о состоянии нападающего Брейдена Пойнта, пропустившего две серии плей-офф из-за травмы. В ночь с 15 на 16 июня мск пройдёт первый матч финала Кубка Стэнли между «молниями» и «Колорадо Эвеланш».



«Похоже, что Брейден Пойнт должен сыграть», — приводит слова Купера журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, стало известно, что форварды «Колорадо» Назем Кадри и Эндрю Кольяно вряд ли сыграют в матче из-за травм.

Пойнт долгое время работает с командой, но так и не попал в заявку на матчи финальной серии Восточной конференции. Он провёл всю семиматчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи. В регулярном чемпионате он стал вторым снайпером команды после Стивена Стэмкоса.