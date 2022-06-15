The Athletic: Василевский быстро продвигается по пантеону великих игроков всех времён

Журналист The Athletic Дом Лущишин выбрал главного фаворита на звание MVP плей-офф. По мнению обозревателя, в случае победы в Кубке Стэнли клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» «Конн Смайт Трофи» должны вручить Андрею Василевскому.



«То, что делал Андрей Василевский в плей-офф, быстро стало легендарным. Он отличный вратарь, вратарь для больших матчей. Он быстро продвигается вверх по пантеону великих игроков всех времён благодаря своей героической игре в плей-офф. В 2020 году он спас команду от 14 голов от общего ожидаемого количества пропущенных шайб в 25 матчах с 92,7% сейвов. В 2021 году он был ещё лучше, когда спас команду от 18 голов от общего ожидаемого в 23 встречах с 93,7% сейвов. Да и в этом году он вернулся к своим обычным трюкам: спас „Тампу“ от 10 пропущенных шайб в 17 матчах с процентом отражённых бросков 92,8. В сумме это три плей-офф подряд, когда он спасал команду команду более чем от одной пропущенной шайбы за встречу.



Это действительно впечатляет, и, безусловно, главная причина, по которой „Тампа“ добралась до финала и в третий раз. Очевидно, что у «Лайтнинг» есть и другие сияющие звёзды, и очень способная глубина, но, в конце концов, лучший вратарь в мире помог больше всего. Судя по его спасения, он в сумме заработал для „Тампы“ примерно 1,5 победы в этих плей-офф, что намного больше, чем у других игроков клуба.

Вратарям легче становится ценными из-за особенностей этой позиции, поэтому справедливо вести дебаты между всеми главными претендентами на MVP, но повествование в каждом плей-офф было сосредоточено вокруг Василевского. В частности, именно его героическая игра, которая внушала благоговение. Василевский был каменной стеной во всех плей-офф, но особенно — после поражений и матчей на выбывание. Имея возможность выбить клубы, Василевский становится ещё сильнее, давая «молниям» дополнительное преимущество.



Всё может измениться против быстрой и яростной атакующей мощи, но, если Василевский сможет продолжить в том же духе, что уже показал с «Колорадо», проголосовать против него будет очень сложно", — приводит слова Лущишина The Athletic.