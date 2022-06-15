Sportsnet считает, что россияне не попадут в топ-10 на драфте НХЛ — 2022

Sportsnet представил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.
По мнению издания, россияне не попадут в топ-10. Самую высокую позицию пророчат нападающему Даниле Юрову, которого поставили на 15-е место. Всего в топ-32 попали четыре российских хоккеиста. Помимо Юрова, это защитник Павел Минтюков (17-е место, «Сагино», OHL), форвард Иван Мирошниченко (27-й, «Омские Крылья», ВХЛ) и нападающий Александр Перевалов (29-й, «Локо», МХЛ).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL);
2. н Логан Кули (USNTDP, США);
3. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия);
4. з Шимон Немец («Нитра», Словакия);
5. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия);
6. н Мэттью Савой («Виннипег Айс», WHL);
7. н Каттер Готье (USNTDP, США);
8. н Марко Каспер («Регле», Швеция);
9. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия);
10. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция).
- 15 июня 2022
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