Stars and Sticks о рекорде: до 2024 года можно просто наблюдать, как Овечкин пишет историю

Издание Stars and Sticks прокомментировало погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.



«В следующем сезоне у Александра Овечкина есть шанс перейти два значимых рубежа в своей, уже ставшей достоянием истории, НХЛовской карьере. Кампания-2022/2023 станет для российского форварда уже 18-й в составе «Вашингтона», и если он продолжит штамповать голы в том же темпе, что делал в последние месяцы, то уже к середине нового сезона может добраться и до 800 заброшенных шайб, и до снайперского показателя Горди Хоу (801 гол). А когда Ови опередит Хоу, то впереди останется только Уэйн Гретцки.



Гретцки завершил свою легендарную карьеру с 894 голами в активе. Когда Овечкин прошлым летом продлил контракт с «Вашингтоном» ещё на пять лет (что, вероятно, означает, что свою карьеру он завершит именно в «Кэпиталз»), то, по подсчётам, ему нужно было забить в каждом из этих сезонов по 33 шайбы, чтобы опередить канадца. Но вот первая из этих пяти кампаний подошла к концу, и по её итогам Алекс оформил 50 голов, даже несмотря на то, что скоро ему уже 37.



Лишь однажды в НХЛовской карьере Овечкину не удалось забить 30 голов за год. Это произошло в укороченном из-за пандемии коронавируса сезоне 2021 года, когда на его счету оказалось 24 результативных броска. Наименьшим показателем за полноценную 82-матчевую кампанию являются 32 заброшенные шайбы в уже далёком 2011-м. В остальное время он в основном забивал 40 и более.



Что ж, видя, что Овечкин продолжает демонстрировать впечатляющую результативность и после 30 лет, можно поразмыслить над тем, как скоро он обойдёт великого Гретцки. Если капитан «Вашингтона» выдаст ещё один сезон с 50 голами, то это уже может произойти в конце кампании-2023/2024. Поэтому в следующем сезоне «Кэпс» окажутся в уникальном положении, ведь это, пожалуй, их последний реальный шанс выиграть Кубок Стэнли, и они способны стать лучше, если произведут необходимые изменения.



Представляется, что по завершении сезона-2022/2023 все усилия «Вашингтона» будут сведены к тому, чтобы Ови как можно скорее установил рекорд и красиво ушёл в закат.



Всё это — не беспричинные суждения. У главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта закончится третий — он же последний — год его контракта. По поводу перспектив генерального менеджера Брайана Маклеллана доподлинно ничего не известно, но после четырёх подряд вылетов в первом раунде можно предположить, что кресло под ним сильно пошатнулось.



Мы также знаем, что «Кэпиталз» не становятся моложе. И это касается не только их 36-летнего капитана. Подносчик снарядов и лучший друг Ови Никлас Бекстрём получил травму бедра, что ставит под вопрос его перспективы в следующем сезоне. Также известно, что Том Уилсон выбыл как минимум на шесть-восемь месяцев. Все эти известия настраивают на то, что «Вашингтон» ждёт тревожное межсезонье.



Но одно можно сказать наверняка: мы можем отпраздновать триумф Овечкина в заочном соревновании с Гретцки уже в 2024 году, а пока будем просто наблюдать за тем, как пишется история», — говорится в сообщении.

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