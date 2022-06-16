Агент Пилко: европейцев в КХЛ сейчас особо ждать не стоит, а канадцы более смелые

Хоккейный агент Алёша Пилко рассказал о ситуации с легионерами в КХЛ.

«Когда вся эта история началась, я понял, что будет сильное давление со всех сторон. Его действительно было очень много. Я осознавал, что раз я считаюсь ведущим агентом по иностранцам, то должен решить этот вопрос. Сильные иностранцы — это ведь тоже лицо лиги. Почти не спал, постоянно работал. Вспоминаю, как тот же Ник Шор говорил, что остаётся в «Сибири», а потом берёт и уходит. Стало окончательно ясно, что ситуация меняется с каждым днём, поэтому с людьми важно постоянно разговаривать. Представьте, сколько бесед я провёл с каждым хоккеистом, решившим продолжить выступать в КХЛ. Порой говорил ребятам: выключите телефон, поспите пару часов, а потом ответьте сами себе на вопрос: «Разве что-то изменилось?»

Североамериканцев сейчас привезти проще чем европейцев? На сегодняшний день это действительно так. Раньше наоборот, легче было уговорить европейца. Европейцев в КХЛ сейчас особо ждать не стоит, а канадцы более смелые, они едут. Особенно те, которые уже здесь играли. Болельщикам нужно зрелище, красивый хоккей, сильные легионеры, а иностранцам надо кормить свои семьи. Все остаются в плюсе», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.