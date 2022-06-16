Пилко: «Динамо» — клуб, который нужен Линдбергу в России, но сейчас он будет в Швейцарии
Поделиться
Хоккейный агент Алёша Пилко поделился информацией о судьбе своего клиента Оскара Линдберга. Последние два года шведский хоккеист провёл в московском «Динамо».
«Оскара Линдберга лично для меня видеть в другой майке, кроме как в форме «Динамо», будет очень непривычно. Пусть жизнь дальше покажет, как будет развиваться карьера Оскара. С учётом всей обстановки нами было принято решение, что карьера в КХЛ у Линдберга пока на паузе. Мы не хотели подвести «Динамо», сказали об этом достаточно рано, мы уважаем команду. Считаем, что именно «Динамо» — это тот клуб, который нужен Оскару в России. Но сейчас он будет играть в Швейцарии», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное интервью читайте по ссылке
Комментарии
- 16 июня 2022
-
13:15
-
13:07
-
13:00
-
12:46
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:04
-
12:02
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:13
-
10:55
-
10:45
-
10:29
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:02
-
08:50
-
08:42
-
08:28
-
08:18
-
07:35
-
07:19
-
07:09
-
06:55
-
06:54
-
06:29
-
06:16
Партнерский контент