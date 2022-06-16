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Пилко: «Динамо» — клуб, который нужен Линдбергу в России, но сейчас он будет в Швейцарии

Пилко: «Динамо» — клуб, который нужен Линдбергу в России, но сейчас он будет в Швейцарии
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Хоккейный агент Алёша Пилко поделился информацией о судьбе своего клиента Оскара Линдберга. Последние два года шведский хоккеист провёл в московском «Динамо».

«Оскара Линдберга лично для меня видеть в другой майке, кроме как в форме «Динамо», будет очень непривычно. Пусть жизнь дальше покажет, как будет развиваться карьера Оскара. С учётом всей обстановки нами было принято решение, что карьера в КХЛ у Линдберга пока на паузе. Мы не хотели подвести «Динамо», сказали об этом достаточно рано, мы уважаем команду. Считаем, что именно «Динамо» — это тот клуб, который нужен Оскару в России. Но сейчас он будет играть в Швейцарии», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью читайте по ссылке

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