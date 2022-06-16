Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Объявлена дата начала следующего сезона НХЛ

Объявлена дата начала следующего сезона НХЛ
Комментарии

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил дату начала следующего сезона турнира, сообщает Sportsnet.

На пресс-конференции Гэри сказал, что сезон-2022/23 начнется 11 октября 2022 года. Беттман также добавил, что расписание, которое дополнительно будет включать даты проведения Зимней Классики в Бостоне и Матча звёзд НХЛ в Южной Флориде в 2023 году, планируется опубликовать в июле.

Напомним, в НХЛ сезон-2021/22 начался 12 октября 2021 года и впервые с сезона-2018/19 команды смогли сыграть по полному расписанию из 82 игр после того, как последние два чемпионата были сокращены из-за пандемии COVID-19.

Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие 3 Кубка в НХЛ

Беттмэн также объявил, что лига находится на пути к рекордным доходам в этом сезоне, превышающим $ 5,2 млрд, но значительного увеличения потолка зарплат в течение следующих двух-трех сезонов не ожидается.

Короли рекламы. Овечкин и другие звёзды НХЛ зарабатывают миллионы, не играя в хоккей Короли рекламы. Овечкин и другие звёзды НХЛ зарабатывают миллионы, не играя в хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022