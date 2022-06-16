Объявлена дата начала следующего сезона НХЛ

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил дату начала следующего сезона турнира, сообщает Sportsnet.
На пресс-конференции Гэри сказал, что сезон-2022/23 начнется 11 октября 2022 года. Беттман также добавил, что расписание, которое дополнительно будет включать даты проведения Зимней Классики в Бостоне и Матча звёзд НХЛ в Южной Флориде в 2023 году, планируется опубликовать в июле.
Напомним, в НХЛ сезон-2021/22 начался 12 октября 2021 года и впервые с сезона-2018/19 команды смогли сыграть по полному расписанию из 82 игр после того, как последние два чемпионата были сокращены из-за пандемии COVID-19.
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Беттмэн также объявил, что лига находится на пути к рекордным доходам в этом сезоне, превышающим $ 5,2 млрд, но значительного увеличения потолка зарплат в течение следующих двух-трех сезонов не ожидается.
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