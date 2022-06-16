НХЛ сообщила игрокам «Колорадо» и «Тампы», что этим летом Кубок Стэнли не приедет в Россию

НХЛ проинформировала игроков на «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», что этим летом Кубок Стэнли не поедет в Россию или Беларусь, сообщает sportsnet.ca Об этом игрокам сообщил Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.
При этом, Лига не исключила возможности привести Кубок Стэнли в Россию в будущем.
В последний раз Кубок Стэнли был в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, которые выиграли турнир в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В финале Кубка Стэнли 2022 года «Тампа» встретится с «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии состоится сегодня, 16 июня. В составе «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.
В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, за выход в финал турнира победила «Нью-Йорк Рейнджерс».
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