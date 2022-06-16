Как минимум один российский игрок точно станет чемпионом АХЛ сезона-2021/2022

Состоялся седьмой матч серии полуфинала плей-офф Американской хоккейной лиги, в котором «Спрингфилд Тандербёрдс» принимал «Лаваль Рокет». Хозяева одержали победу со счётом 4:0, и выиграли серию 4-3.

Таким образом один из российских хоккеистов точно станет чемпионом АХЛ сезона-2021/2022, так как в составах обоих финалистов плей-офф присутствуют игроки из России. За «Спрингфилд» играют Клим Костин и Никита Александров.

А за другого финалиста, фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» – «Чикаго Вулвз», выступают Пётр Кочетков и Василий Пономарёв. Ранее Кочетков дебютировал в НХЛ: вратарь сыграл за «Каролину» в трёх играх регулярного чемпионата и четырёх играх плей-офф. Пётр с командой победил в четырёх матчах и пропустил 17 шайб.

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Первая игра финальной серии пройдёт в воскресенье, 19 июня.