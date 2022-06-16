Кучеров вышел на чистое 29-е место по очкам в Кубке Стэнли, обойдя Стэна Микиту

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 3-й период, в матче ничья – 3:3.

Во втором периоде встречи отметиться результативной передачей удалось 28-летнему российскому нападающему Никите Кучерову. Таким образом, в его активе стало 151 (51+100) результативное действие Кубке Стэнли. По этому показателю он вышел на чистое 29-е место, обойдя легенду «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиту. Ближайшая следующая цель Кучерова – канадский защитник Ларри Мёрфи (152).

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Напомним, что рекордсменом по очкам в Кубке Стэнли является легендарный форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 382 (122+260) балла.