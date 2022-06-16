Кучеров стал четвёртым среди действующих игроков НХЛ со 100 передачами в Кубке Стэнли

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 3-й период, в матче ничья – 3:3.
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал четвёртым среди действующих игроков, кому удалось отметиться 100 результативными передачами в плей-офф. Он присоединился в этом списке к форвардам «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (130) и Евгению Малкину (113), а также 42-летнему Джо Торнтону (102) из «Флориды Пантерз».
Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.
В текущем плей-офф Кучеров проводит свой 18-й матч. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.
- 16 июня 2022
-
05:51
-
05:41
-
05:37
-
05:22
-
05:11
-
05:10
-
04:55
-
04:47
-
04:28
-
04:20
-
03:38
-
03:03
-
02:24
-
02:05
- 15 июня 2022
-
23:50
-
23:17
-
22:45
-
22:21
-
21:57
-
21:37
-
21:18
-
21:02
-
20:57
-
20:38
-
20:18
-
19:54
-
19:22
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:19
-
17:56
-
17:25
-
17:00
-
16:45