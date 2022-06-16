Кучеров стал четвёртым среди действующих игроков НХЛ со 100 передачами в Кубке Стэнли

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт 3-й период, в матче ничья – 3:3.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал четвёртым среди действующих игроков, кому удалось отметиться 100 результативными передачами в плей-офф. Он присоединился в этом списке к форвардам «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (130) и Евгению Малкину (113), а также 42-летнему Джо Торнтону (102) из «Флориды Пантерз».

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В текущем плей-офф Кучеров проводит свой 18-й матч. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.