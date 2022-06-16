Палат вышел на второе место по голам в КС среди чешских игроков, на первом — Ягр

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».



На момент написания новости проходит овертайм. Счёт в матче 3:3. Вторую шайбу за «Тампу» забросил российский защитник Ондржей Палат. Для него этот гол стал 46-м в Кубке Стэнли. Он вышел на второе место в рейтинге снайперов среди чешских игроков, обойдя Патрика Элиаша. Первое место по-прежнему занимает Яромир Ягр, у него 78 забитых шайб в плей-офф.



Напомним, в предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, за выход в финал турнира победила «Нью-Йорк Рейнджерс».



Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Тампа», в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на пятом месте, набрав 110 очков.