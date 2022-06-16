Сергачёв допустил обрез при передаче в овертайме, который привёл к голу в ворота «Тампы»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

Решил исход встречи гол 27-летнего нападающего «Колорадо» Андре Бураковски на второй минуте овертайма. Примечательно, что к этой голевой атаке на ворота Андрея Василевского привела ошибка в передаче из своей зоны российского защитника «молний» Михаила Сергачёва, отметившегося ранее заброшенной шайбой в этой встрече. Результативный пас на свой счёт в этом голе записал Валерий Ничушкин.

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