Голевая Ничушкина на победную шайбу Бураковски

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.
В овертайме точный бросок Андре Бураковски с передачи Валерия Ничушкина принёс «лавинам» победу в матче.
В текущем сезоне Валерий принял участие в 15 матчах, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Всего за сезон у россиянина 77 игр и 63 (31+32) набранных очка.
В основное время забивали – за «Колорадо» Габриэль Ландеског, Ничушкин и Арттури Лехконен, а в составе «Тампы» забрасывали Ник Пол, Ондржей Палат и Михаил Сергачёв.
Следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – 3:00 мск.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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