Кемпер: Василевский лучший вратарь в мире

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер по достоинству оценил игру вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«Андрей лучший голкипер во всём мире. Я не переживаю насчёт того, чтобы сыграть лучше, чем он. Я просто выхожу и делаю свою работу», — сказал Кемпер после матча.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эвеланш» принимал «Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.



Российский вратарь «Тампы» Василевский отразил 34 броска из 38, а его визави и коллега по амплуа из «Колорадо» Кемпер – 20 из 23.



Следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – 3:00 мск.