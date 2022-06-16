Ландеског: Бураковски неоднократно забивал за нас решающие голы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал победную шайбу, которую забросил Андре Бураковски в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) в овертайме.

«Бураковски неоднократно забрасывал решающие шайбы, так что это не особо удивительно. Когда он забил, это было великолепно», — сказал Ландеског на пресс-конференции после матча.

В основное время команды по три раза поразили ворота друг друга – за «Колорадо» отличились Ландеског, российский нападающий Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен, а в составе «Тампы» забрасывали Ник Пол, Ондржей Палат и Михаил Сергачёв. В овертайме Бураковски поразил цель с голевого паса Ничушкина. Таким образом, шайба шведа стала победной в этом матче и вывела команду вперёд в серии — 1-0.