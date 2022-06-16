Ландеског: Бураковски неоднократно забивал за нас решающие голы
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског прокомментировал победную шайбу, которую забросил Андре Бураковски в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3) в овертайме.
«Бураковски неоднократно забрасывал решающие шайбы, так что это не особо удивительно. Когда он забил, это было великолепно», — сказал Ландеског на пресс-конференции после матча.
В основное время команды по три раза поразили ворота друг друга – за «Колорадо» отличились Ландеског, российский нападающий Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен, а в составе «Тампы» забрасывали Ник Пол, Ондржей Палат и Михаил Сергачёв. В овертайме Бураковски поразил цель с голевого паса Ничушкина. Таким образом, шайба шведа стала победной в этом матче и вывела команду вперёд в серии — 1-0.
Новость по темеГолевая Ничушкина на победную шайбу Бураковски
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