Клубы НХЛ проявляют интерес к тренеру «Виндзор Спитфайрз» Савару

Главный тренер «Виндзор Спитфайрз» (хоккейная лига Онтарио) Марк Савар может получить работу в одном из клубов Национальной хоккейной лиги, сообщает североамериканский журналист Джефф Марек в «Твиттере».
«И теперь, когда сезон «Виндзора» завершён, мне сказали, что главный тренер «Спитфайрз» Марк Савар встретится с парой команд НХЛ», – написал Марек в «Твиттере».
Сезон-2021/2022 стал первым для Савара в качестве главного тренера. Под его руководством «Виндзор» дошёл до финала плей-офф OHL, где в серии из семи матчей уступил «Гамильтон Бульдогс» (3-4).
До работы в «Спитфайрз» Марк Савар был ассистентом главного тренера в клубе НХЛ «Сент-Луис Блюз» в сезоне-2019/2020. В качестве игрока он провёл более 800 матчей в НХЛ и в 2011 году выиграл Кубок Стэнли вместе с «Бостон Брюинз».
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