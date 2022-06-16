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В НХЛ рассказали о подготовке к Кубку мира — 2024

В НХЛ рассказали о подготовке к Кубку мира — 2024
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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал о подготовке к проведению Кубка мира в 2024 году.

«Это работа в процессе. Очевидно, что мы сотрудничаем с Ассоциацией игроков НХЛ уже несколько месяцев, и мы полностью согласны с тем, чего пытаемся достичь. Теперь мы привлекли к этим обсуждениям ИИХФ. Это более сложный турнир из-за интересов лиги и клубов, особенно в феврале. Так что это те вопросы, которые мы пытаемся решить.

Но мы очень оптимистичны в том, что сможем провести турнир в 2024 году несмотря ни на что, поэтому мы с нетерпением ждём этого.

Мы посмотрим, нужны ли нам обходные пути, чтобы добиться этого, но мы считаем, что для долгосрочного успеха этого проекта очень важно регулярно укладываться в сроки», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

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