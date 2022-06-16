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Стало известно расписание финала АХЛ, в котором сыграют четыре россиянина

Стало известно расписание финала АХЛ, в котором сыграют четыре россиянина
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Американская хоккейная лига на официальном сайте опубликовала расписание финальной серии плей-офф АХЛ Кубка Колдера. За трофей поборются фарм-клубы «Каролины Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз» – «Чикаго Вулвз» и «Спрингфилд Тандербёрдс».

В финале АХЛ сыграют четыре российских хоккеиста: вратарь Пётр Кочетков и нападающий Василий Пономарёв выступают за «Чикаго», а форварды Клим Костин и Никита Александров защищают цвета «Спрингфилда».

Расписание матчей финала Кубка Колдера:

19 июня, 23:00 мск, «Чикаго» – «Спрингфилд»;
21 июня, 3:00 мск, «Чикаго» – «Спрингфилд»;
23 июня, 2:05 мск, «Спрингфилд» – «Чикаго»;
25 июня, 2:05 мск, «Спрингфилд» – «Чикаго».

Если потребуется:

26 июня, 2:05 мск, «Спрингфилд» – «Чикаго»;
29 июня, 3:00 мск, «Чикаго» – «Спрингфилд»;
30 июня, 3:00 мск, «Чикаго» – «Спрингфилд».

В предыдущем раунде «Чикаго» обыграл «Стоктон Хит» (4-2), а «Спрингфилд» оказался сильнее «Лаваль Рокет» (4-3).

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