Стэмкос — о финале: «Тампа» здесь, чтобы выиграть серию

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о первом финальном матче Кубке Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:4, ОТ).
«Мы здесь, чтобы выиграть серию, но никто не знает, когда это произойдёт. Четыре игры, пять, шесть, семь – этого никогда не узнать. Мы проделываем большую работу над ошибками после поражений, так что постараемся выиграть финал», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.
Напомним, следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.
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