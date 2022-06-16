Беднар похвалил Ничушкина после первого матча финала Кубка Стэнли
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар отметил вклад форварда своей команды Валерия Ничушкина в победу в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).
В прошедшей встрече российский нападающий набрал 2 (1+1) очка, в том числе сделав голевой пас в овертайме.
«Решающий фактор. Он делает такие вещи для нас уже пару лет», – приводит слова Беднара CBC.ca.
Для Ничушкина этот плей-офф – самый результативный в карьере. В 14 матчах Валерий набрал 9 (5+4) очков.
Столько же результативных баллов у него было за предыдущие 42 игры в розыгрышах Кубка Стэнли. При этом больше девяти очков за один плей-офф форвард не набирал даже в КХЛ. Контракт хоккеиста с «Колорадо» истекает по завершении сезона-2021/2022.
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