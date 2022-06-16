Рантанен — о двух голах «Тампы» за 48 секунд во втором периоде: это нас немного шокировало

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (4:3, ОТ). В середине второго периода «Тампа» забросила две шайбы с интервалом в 48 секунд и сравняла счёт.

«Они забросили две быстрые шайбы – это нас немного шокировало. Думаю, что до этого мы играли хорошо, но во второй части этого отрезка мы проигрывали борьбу и не выбивали шайбу так чисто, как в первом и начале второго периодов», – цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.



Напомним, следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.