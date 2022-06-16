Комментатор «Далласа» — об игре Ничушкина: рыдаю в подушку

Американский журналист, комментатор матчей «Даллас Старз» Брюс Левайн высказался в «Твиттере» об игре российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в первом матче финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ).

«Вэл Ничушкин делает разницу. Извините, я пока рыдаю в подушку», – написал Левайн в «Твиттере».

В первой игре финальной серии Кубка Стэнли российский форвард «Колорадо» записал на свой счёт гол и результативную передачу в овертайме.

Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером. В составе «старз» Ничушкин провёл 240 матчей и набрал 77 (24+53) очков.

Сейчас Валерий проводит самый результативный плей-офф в карьере, у него 9 (5+4) очков за 14 матчей.