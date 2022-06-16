«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки

Уфимский «Салават Юлаев» в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте» представил план подготовки к сезону-2022/2023.

12 и 13 июля команда пройдёт углублённый медицинский осмотр, а затем с 14 по 28 июля будет тренироваться в Уфе. На 29 июля у юлаевцев запланирован выездной контрольный матч с «Нефтехимиком», а 4 августа команда Виктора Козлова дома примет «Автомобилист».

С 10 по 13 августа на «Уфа-Арене» состоится предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан», после чего команда будет тренироваться в Уфе до 25 августа.

Заключительная часть подготовки – участие в турнире «Кубок Танеко», который пройдёт в Казани с 26 по 29 августа.

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина и уступил «Трактору» (2-4). В межсезонье команду возглавил Виктор Козлов, который заменил на посту главного тренера финна Томи Лямся.