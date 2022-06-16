Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки

«Салават Юлаев» опубликовал план предсезонной подготовки
Комментарии

Уфимский «Салават Юлаев» в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте» представил план подготовки к сезону-2022/2023.

12 и 13 июля команда пройдёт углублённый медицинский осмотр, а затем с 14 по 28 июля будет тренироваться в Уфе. На 29 июля у юлаевцев запланирован выездной контрольный матч с «Нефтехимиком», а 4 августа команда Виктора Козлова дома примет «Автомобилист».

С 10 по 13 августа на «Уфа-Арене» состоится предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан», после чего команда будет тренироваться в Уфе до 25 августа.

Заключительная часть подготовки – участие в турнире «Кубок Танеко», который пройдёт в Казани с 26 по 29 августа.

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда Кубка Гагарина и уступил «Трактору» (2-4). В межсезонье команду возглавил Виктор Козлов, который заменил на посту главного тренера финна Томи Лямся.

Зря не верили? «Салават» вернул из Европы вратаря, от которого сам же отказался Зря не верили? «Салават» вернул из Европы вратаря, от которого сам же отказался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022