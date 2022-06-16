Сергачёв: Василевский — человек, способный изменить ситуацию. Он лучший вратарь в мире

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре российского голкипера команды Андрея Василевского.
«Васи — человек, способный изменить ситуацию. Он лучший вратарь в мире. Он наш лучший игрок. Он может красть игры, он может выигрывать игры для себя. Он почти сделал это сегодня вечером», – цитирует Сергачёва The Athletic.
Напомним, в первом финальном матче с «Колорадо Эвеланш» (3:4, ОТ) Сергачёв отметился голом и побил личный рекорд результативности за сезон в НХЛ. Теперь на его счету, с учётом регулярного чемпионата, 46 очков в нынешнем розыгрыше НХЛ – это лучший результат для защитника в его карьере.
В нынешнем розыгрыше НХЛ на счету Михаила 78 матчей в регулярном чемпионате, где он набрал 38 баллов: забросил семь шайб и отдал 31 результативную передачу. В плей-офф у него восемь баллов в 18 встречах (2+6).
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