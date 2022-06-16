НХЛ обнародует результаты расследования о сексуальном насилии игроками сборной Канады U20

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн пообещал обнародовать результаты расследования лиги о сексуальном насилии с участием игроков молодёжной сборной Канады 2018 года.

«Я предполагаю, что обнародуем, если только конфиденциальность не помешает нам это сделать. Но мы постараемся быть прозрачными», – цитирует Беттмэна Sportsnet.

«Ассоциация игроков НХЛ сотрудничает с нами до сих пор, помогая и организовывая интервью с каждым из игроков. Рассчитываем, что сможем взять комментарий у каждого из игроков этой молодёжной сборной. Мы также связались с Федерацией хоккея Канады. Так что работа идёт», – цитирует заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли Sportsnet.

«Мы ничего не знали об этом до тех пор, пока не началось судебное разбирательство (20 апреля. – Прим. «Чемпионата»). И снова, когда мы проводим расследование, у нас есть обвинения от анонимной пострадавшей стороны против восьми анонимных игроков – это сложная ситуация. Но до этого мы ничего об этом не знали», – добавил Беттмэн.

Поскольку подозреваемыми потенциально могут быть игроки НХЛ, лига сейчас проводит собственный анализ.

«Национальная хоккейная лига была проинформирована о судебном процессе, связанном с сексуальными обвинениями, поданными против восьми неназванных членов молодёжной сборной Канады 2018 года.

Впоследствии нам было предоставлено исковое заявление, содержащее утверждения об отвратительном и предосудительном поведении.

Мы постараемся определить лежащие в основе факты, и, если это может касаться игроков, которые сейчас находятся в НХЛ, мы определим, какие санкции будут уместными», — цитирует заявление НХЛ Sportsnet.

Ранее в Национальной хоккейной лиге прокомментировали иск женщины из Канады против ряда победителей молодёжного чемпионата мира 2018 года по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии.



Также сообщалось, что Канадская хоккейная лига и Федерация хоккея Канады достигли мирового соглашения с женщиной, обвинявшей нескольких хоккеистов, включая ряд победителей МЧМ-2018 в составе сборной Канады, в сексуальных домогательствах и насилии. Ответчиками по делу были названы лига, федерация и восемь игроков, чьи имена не разглашались. Никакие обвинения не были доказаны в суде.