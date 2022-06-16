Бураковски — о победном голе в овертайме: Ничушкин отдал отличный пас

Форвард «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски поделился мнением о первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ) и отметил голевую передачу российского форварда Валерия Ничушкина на победный гол, забитый в овертайме.

На второй минуте овертайма Бураковски забил с паса Ничушкина и принёс победу «Колорадо» в первой встрече финальной серии.

«Я немного нервничал, плохо спал прошлой ночью, мне не терпелось поскорее начать игру. Вэл (Валерий Ничушкин. – Прим. «Чемпионата») отдал отличный пас, мне оставалось только бросить. К счастью, я забил. В тот момент ни о чём не думал, это было какое-то сумасшедшее чувство», – приводит слова Бураковски официальный сайт НХЛ.

Второй матч финала между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт 19 июня в Денвере, начало – в 3:00 мск.