Стало известно название новой хоккейной арены в Омске

«Авангард» во время Петербургского международного экономического форума представил название строящейся арены в Омске. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов с места события, новая домашняя площадка «ястребов» будет называться «G-Drive Арена».
Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года. Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» должен начать на домашней площадке. Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Предусмотрены 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.
Новая арена строится на месте прежней «Арены Омск». Бюджет строительства – 12 млрд рублей, проект финансируется компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.
Новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) турнир пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон.
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»
- 16 июня 2022
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