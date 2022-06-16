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Беднар объяснил, почему выбрал Кемпера основным вратарём на первый матч финала КС

Беднар объяснил, почему выбрал Кемпера основным вратарём на первый матч финала КС
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар объяснил, почему выбрал Дарси Кемпера в качестве основного голкипера на первый финальный матч Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Вратарь пропустил часть игр плей-офф из-за травмы.

«Дарси был нашим стартовым игроком. В этом году он показал очень хороший хоккей, хотя были некоторые сложности. Дарси – это парень, на которого мы сильно полагались в течение всего года. Вот почему мы выбрали его и для участия в этом матче.

Думаю, он был довольно хорош сегодня. Он сделал несколько важных сейвов для нас и принёс нам победу», – цитирует Беднара Sportsnet.

Кемпер получил повреждение в первом матче финала Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». С тех пор он не выходил на площадку.

После травмы Кемпера место в воротах занял Павел Францоуз. Он успешно провёл серию финала Западной конференции с «Ойлерз».

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