Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дюков: «G-Drive Арена» строится очень быстро. Уже летом «Авангард» будет там тренироваться

Дюков: «G-Drive Арена» строится очень быстро. Уже летом «Авангард» будет там тренироваться
Комментарии

Председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков рассказал о строительстве нового стадиона в Омске.

«Строительство арены ещё не завершено. Если говорить о темпах строительства, то, наверное, неправильно назвать уникальными, но действительно арена строится очень быстро. В принципе, мы уже видим, что арена практически завершена. Состояние готовности 80%, нет никаких сомнений, что летом мы закончим строительство. Уже летом команда сможет начать использовать арену для проведения тренировочных занятий. В сентябре месяце, с момента начала чемпионата по хоккею, арены будет открыта для болельщиков. Хоккейный клуб «Авангард» начнёт проводить свои домашние матчи на «G-Drive Арена».

Прежде всего, эта арена построена для «Авангарда». Для того, чтобы эта команда, любимая не только омичами, но и в принципе хоккейными болельщиками в России, проводила домашние матчи. Но также эта арена позволит принимать различные мероприятия. Как спортивные – это могут быть соревнования по единоборствам, баскетболу, волейболу, разным видам спорта – так и другие, включая культурные и концерты», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Новость по теме
Стало известно название новой хоккейной арены в Омске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022