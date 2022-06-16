«Авангард» презентовал название новой арены. Видео

Омский «Авангард» на официальном YouTube-канале презентовал название строящегося стадиона, который будет называться «G-Drive Ареной».

Напомним, открытие стадиона запланировано на 15 сентября 2022 года. Строительство нового спорткомплекса в Омске ведётся по плану. Новый сезон-2022/2023 «Авангард» должен начать на домашней площадке. Вместимость новой арены — 12 тыс. зрителей. Предусмотрены 34 VIP-ложи, детская зона, множество фуд-кортов.



Новая арена строится на месте прежней «Арены Омск». Бюджет строительства – 12 млрд рублей, проект финансируется компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.



Новая «G-Drive Арена» должна была принять матчи МЧМ-2023, однако по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) турнир пройдёт в канадских городах Галифакс и Монктон.