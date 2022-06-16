Крылов — о нейминге арены в Омске: «Авангард» — самый желанный клуб для спонсоров

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал выбор названия стадиона, на котором омичи будут играть домашние матчи.



«Мы все вложили в неё душу, рады будем открыть её в сентябре и пригласить туда омичей. «Авангард» своей игрой на спортивной площадке и большой активностью в медийном поле заслужил называться самым желанным клубом с точки зрения спонсоров для размещения своих рекламных названий на свитерах хоккейного клуба и в том числе на арене. Мы думали о том, как обеспечить стабильное финансирование клуба и объявили коммерческий конкурс на брендинг арены. Очень много было желающих, но мы выбрали самого достойного и многолетнего партнёра, который уже давно с «Авангардом» — это бренд G-Drive. Будет ли на арене трибуна Киселёва или трибуна Черепанова? Мы на этой новой красавице-арене запроектировали музей «Авангарда», музей омского хоккея, в рамках этого музея, конечно же, мы большое место уделим этому игроку», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Фото: ХК «Авангард»