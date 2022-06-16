Олимпийский чемпион — 2022 Анттила перешёл в «Кярпят»

37-летний нападающий Марко Анттила подписал однолетний контракт с финским «Кярпятом», сообщает официальный сайт клуба.
Последние шесть лет габаритный нападающий (203 см, 104 кг) отыграл в КХЛ в составе «Йокерита». Также Анттила выступал за новокузнецкий «Металлург» и волжскую «Ариаду» в сезоне-2013/2014. Всего в КХЛ он провёл 350 матчей и набрал 106 (57+49) очков при показателе полезности «+1».
После выхода финского клуба из состава участников КХЛ в феврале 2022 года Анттила перешёл в «Ильвес», с которым стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии.
Анттила – олимпийский чемпион (2022), двукратный чемпион мира (2019, 2022) и серебряный призёр чемпионата мира (2021). В 2019 году Марко был признан лучшим хоккеистом Финляндии.
В минувшем сезоне «Кярпят» занял шестое место в регулярном чемпионате и вылетел в четвертьфинале плей-офф.
- 16 июня 2022
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