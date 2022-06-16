Кожевников: ничего страшного, что в Россию не привезут Кубок Стэнли — у нас есть свой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение НХЛ не привозить Кубок Стэнли в Россию.
«Ничего страшного, что в Россию не привезут Кубок Стэнли. Зачем мы смотрим в сторону НХЛ? У нас есть свой кубок! Пусть лучше его возят по детским школам, показывают детям, им приятнее будет. Он точно привлечёт больше внимания, чем Кубок Стэнли, который привезут в два-три города России. Привезите Кубок Гагарина в школу, дайте детям надежду, что если они будут тренироваться, у них будет возможность выиграть данный кубок», — сказал Кожевников беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, НХЛ сообщила игрокам «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», что этим летом Кубок Стэнли не приедет в Россию. В составе «лавин» выступает российский форвард Валерий Ничушкин, за «Лайтнинг» играют вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. Первый матч финальной серии состоялся 16 июня и остался за «Эвеланш» (4:3 ОТ).
- 16 июня 2022
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