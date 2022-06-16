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Терещенко: к счастью, ребята из «Тампы» уже неоднократно привозили Кубок Стэнли в Россию

Терещенко: к счастью, ребята из «Тампы» уже неоднократно привозили Кубок Стэнли в Россию
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Вообще всё равно, приедет он или нет. Просто особенно для Валерия Ничушкина, это будет первый титул в карьере. Ему, конечно, хотелось бы привезти кубок в родной Челябинск. К счастью, ребята из «Тампы» уже неоднократно привозили Кубок Стэнли в Россию. Поэтому для них это не будет трагедией. Не вижу в этом ничего такого. Для игроков, которые бьются, конечно», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее НХЛ проинформировала игроков «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», что этим летом Кубок Стэнли не поедет в Россию или Беларусь. В последний раз Кубок Стэнли был в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва, которые выиграли турнир в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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