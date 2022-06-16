Терещенко: после «Далласа» Ничушкин перезагрузил карьеру. «Колорадо» — серьёзная команда

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился мнением об игре форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина и вратаря «Тампа-Бэй Латнинг» Андрея Василевского в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (4:3 ОТ).

«Давайте не будем говорить, что Ничушкин лидер. Валера проводит неплохой сезон. После «Далласа» он перезагрузил свою карьеру и играет достаточно неплохо. Сегодня он забил и в овертайме отдал классную передачу. Но опять же, играет команда. Есть много других ребят. Поэтому не хочу говорить, что он лидер «Колорадо». То, что это очень серьёзная и сильная команда, показывает сезон. Они умеют играть и выигрывать. Посмотрим.

Василевский не выручил сегодня — завтра выручит. Трагедию из этого не нужно делать. «Тампа» и с «Рейнджерс» начала неважно. В принципе игра была равная сегодня. Хорошо выступали», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Второй матч серии «Колорадо» – «Тампа» пройдёт в Денвере 19 июня, начало игры – в 3:00 мск.