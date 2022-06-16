Терещенко: будем считать Кучерова великим, когда он закончит. Сейчас — он лучший игрок НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Минувшей ночью форвард в первом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» отдал голевую передачу, которая стала для него 100-й в розыгрышах плей-офф.
«Давайте считать Кучерова великим, когда он закончит играть. Сейчас он выступает, причём здорово. Он умеет играть в нападении, отдавать, забивать. Практически всё умеет. Почему практически? Игра в обороне, мягко говоря, — не его конёк. Поэтому думаю, что в плане результативности и созидания он лучший игрок лиги», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» обыграл «Тампу» (4:3 ОТ). Вторая игра пройдёт 19 июня в Денвере, начало – в 3:00 мск.
- 16 июня 2022
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