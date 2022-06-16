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Минское «Динамо» заключило контракт с белорусским защитником Сушко

Минское «Динамо» заключило контракт с белорусским защитником Сушко
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Минское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило о подписании контракта с защитником Ильёй Сушко. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне 24-летний защитник выступал за «Брест», где провел 41 матч и набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

Ранее хоккеист также играл за солигорский «Шахтёр», гродненский «Неман», «Динамо-Шинник», «Седар Рэпилз» (USHL). Также он становился бронзовым и серебряным призером чемпионата Беларуси.

В составе сборных Беларуси Илья Сушко сыграл на четырёх чемпионатах мира: двух юниорских и двух молодёжных.

Напомним, в минувшем сезоне динамовцы по итогам регулярного чемпионата заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили петербургскому СКА.

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