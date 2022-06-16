НХЛ планирует установить рекорд по доходам в этом сезоне

НХЛ прогнозирует рекордную прибыль по итогам сезона-2021/2022, сообщает AP со ссылкой на комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна. Функционер связывает это с увеличением средней результативности, что привело к более высоким телевизионным рейтингам и росту популярности к игре.

Бэттмэн оценил доход за нынешний сезон в размере $ 5,2 млрд, в последний сезон перед пандемией НХЛ заработала $ 4,6 млрд. По прогнозам, потолок зарплат увеличится на $ 1 млн – до $ 82,5 млн, при этом в будущем вероятны более серьёзные увеличения потолка.

«Мы смогли стабилизировать бизнес и обеспечить мощность. Это не означало, что временами не было проблем и не означало, что нам не нужно было приспосабливаться. Но мы сделали то, что должны были сделать, чтобы пройти через это.

Всё, что мы делаем, особенно в отношении игры и с точки зрения бизнеса, важно только в той мере, чтобы это было полезно хоккею, а это полезно хоккею. Молодым звёздам, нашему конкурентному балансу нет равных ни в одной из других высших лиг, и это даёт нам невероятные «гонки» в регулярном сезоне и непредсказуемый плей-офф», – цитирует Беттмэна AP.