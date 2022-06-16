«Куньлунь» представил план подготовки к новому сезону

Китайский «Куньлунь Ред Стар» в официальном телеграм-канале клуба опубликовал план предсезонной подготовки.

18 и 19 июля игроки «Куньлуня» пройдут медицинский осмотр, а затем проведут тренировочный сбор на базе «Арены Мытищи», который продлится до 14 августа. На 13 августа у «драконов» запланирован контрольный матч с «Витязем».

С 16 по 21 августа «Куньлунь» примет участие в Кубке президента Республики Казахстан, где также сыграют клубы КХЛ «Металлург», «Барыс», «Автомобилист» и «Нефтехимик». А с 24 по 28 августа китайская команда вместе с ЦСКА, «Динамо», «Спартаком», «Витязем» и «Амуром» поборется за победу на Кубке мэра Москвы.

Напомним, в последние два года «Куньлунь Ред Стар» базировался в Мытищах из-за ограничений во время пандемии COVID-19. Сезон-2022/2023 команда также проведёт в Подмосковье.