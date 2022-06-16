Зюзин: у хоккея 3х3 большое будущее. Сейчас весь мир — фаст-фуд и экстрим

Бывший защитник клубов НХЛ, старший тренер «Сочи» Андрей Зюзин поделился мнением о прошедшем турнире ФХР в формате 3х3.



«Я — в лагере телезрителей, которые внимательно наблюдали за турниром и получали эстетическое удовольствие. Слышал, таких, как я, немало, ведь телерейтинги пилотного проекта были чуть ли не выше, чем рейтинги регулярного чемпионата КХЛ.



Это сигнал от болельщиков, в том числе и нам, представителям клубов. Нужно улучшать качество нашего продукта — и конкуренция с 3х3 здесь только поможет, сработает на весь вид спорта.



Честно говоря, словно вернулся в своё детство, когда великие пятёрки советского хоккея плели на льду кружева, было много контроля шайбы, раскатов, «двоечек» и других хитроумных комбинаций. Современный классический хоккей — очень интенсивный, жёсткий, в хорошем смысле прямолинейный и прагматичный. А тут мы сели на машину времени — и вернулись к истокам, когда результат определяла игра в атаке, а не в обороне. Интересно!



Есть ли у формата 3х3 перспективы? Сейчас весь мир — это фаст-фуд и экстрим, всё быстро, компактно, эффектно. Тот же баскетбол 3х3 — уже на Олимпиадах и, не исключаю, скоро «съест» классику. Как, наверное, произошло в коньках, где все засыпают на марафоне, но просыпаются на шорт-треке (смеётся).



Мне кажется, что у хоккея 3х3 — большое будущее. Говорят, что он будет представлен уже на Олимпиаде-2030. Значит, тот, кто первым его запустит на профессиональной основе, тот и станет фаворитом Игр. Именно поэтому Россия очень вовремя делает первый шаг», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.