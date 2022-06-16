Генменеджер минского «Динамо» рассказал о новых игроках клуба

Генеральный менеджер минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал изменения в составе клуба.



«Эта неделя получается плодотворной и, думаю, приятной для наших болельщиков. Мы сообщили о скором возвращении в минское «Динамо» Брэндона Козуна и Райана Спунера. Это два опытных хоккеиста, которые уже зарекомендовали себя в лиге. И хоккеисты, и болельщики «Динамо» их хорошо знают.



Спунер добавит нашей атаке вариативности, в сезоне очень пригодятся его качества как плеймейкера и снайпера. Плюс он хорош на точке вбрасывания. Козун – признанный бомбардир, обладает классным броском, голевым чутьём, лидерскими качествами как на льду, так и в раздевалке. Праворукий форвард такого уровня – ценный актив для любого клуба. Рады вновь видеть Брэндона и Райана в наших рядах. Уверен, они быстро и отлично впишутся в коллектив.



О подписаниях Шона Лалонда и Михаила Шалагина уже говорил мой коллега Андрей Парфимович. Канадец – командный игрок с сильными индивидуальными качествами. У россиянина большой потенциал, хотим дать ему шанс заиграть на новом уровне, рассчитываем на него.



Продолжаем работать над точечным усилением состава. Постепенно вырисовывается очень интересная и конкурентоспособная команда», – цитирует Сушко пресс-служба минчан.

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