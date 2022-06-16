ИИХФ до конца июня вынесет решение по итогам апелляций ФХР

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) до конца июня вынесет решение по итогам рассмотрения апелляций Федерации хоккея России.



«Решение будет вынесено до конца июня. При получении информации она будет размещена на официальном сайте ИИХФ», — цитирует пресс-службу ФХР ТАСС.



Напомним, 15 июня ИИХФ рассмотрел апелляции ФХР по отстранению сборных России от международных турниров, а также возвращению права на проведение взрослого и молодёжного чемпионатов мира 2023 года.



По итогам конгресса ИИХФ, проходившего 26-29 мая в финском Тампере, сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных турнирах, включая чемпионат мира. Чемпионат мира — 2023 и молодёжный чемпионат мира — 2023 были перенесены из России.