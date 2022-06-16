Бродо — о трёх финалах Василевского: то, что он собирается сделать — просто безумие

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Мартин Бродо, проведший 21 год в Национальной хоккейной лиге и ныне работающий в «Нью-Джерси Дэвилз», поделился мнением о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.
«Последние три сезона он показывает потрясающую игру. Его статистика, игра в решающих встречах серий – нужно быть особенным вратарём, чтобы так доминировать на протяжении стольких лет.
Он столько раз легко мог сказать: «Знаете, я хорошо поработал, я выиграл Кубок Стэнли дважды». Но он продолжает упорно трудиться, понимаете? У меня никогда не было возможности выиграть Кубок Стэнли три раза подряд. Я выходил в финал три раза за четыре года, был там дважды подряд и проиграл «Колорадо» в семи матчах. То, что он собирается сделать, – просто безумие», – цитирует Бродо ESPN.
- 16 июня 2022
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